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В Ростове под открытым небом пройдёт фестиваль уличного кино

В Ростове под открытым небом пройдёт фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино пройдёт в предпоследние выходные лета в Ростове. Посмотреть фильмы, в том числе снятые в Ростовской области, можно будет 23 и 24 августа.

Киноленты можно будет увидеть в Зелёном театре парка Революции. В 19 часов 23 августа покажут фильмы, снятые на Дону местными кинематографистами или при их участии.

Первый фестивальный день завершится показом полнометражной картины «Доброта». Фильм вышел в 1977-м году Центральной киностудией детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Картина снята по мотивам повести Семена Ласкина «Абсолютный слух». Она рассказывает о конфликте учителя литературы и директора школы, который возникает из-за разных взглядов на школьное воспитание.

24 августа зрители увидят лучшие российские короткометражные фильмы. В программе фестиваля картины с участием Юлии Ауг, Алексея Серебрякова и уроженца Таганрога Павла Деревянко. Начало показов в 19:00.

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