Жителя Ростова обвиняют в контрабанде античных монет



В отношении 39-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей.



По версии следствия, в сентябре 2017 года мужчина на электронном аукционе приобрел 12 подлинных монет Древнего Рима.



На тот момент, когда ростовчанин перевозил монеты через границу, их общая стоимость составляла более 100 тысяч рублей.



Обвиняемый знал, что возраст покупок превышает сто лет, поэтому их нужно декларировать для ввоза в Россию. Тем не менее он решил отправить их в РФ по почте, не уведомив таможенную службу.



Нарушитель был задержан при попытке переправить контрабанду через границу. Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело. Оно передано в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.