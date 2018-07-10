Жители Западного микрорайона Ростова остались без света из-за сильного ветра



Жители Западного микрорайона Ростова остались без света из-за сильного ветра. Из-за порывов были оборваны провода на многих линиях.



Дома оказались обесточены примерно в 17.30, и по возвращении домой с работы ростовчане обнаружили неприятный сюрприз. Вечер многим жителям Западного пришлось коротать без света. В частности, подача электроэнергии была прекращена в многоэтажки на улицах Кулагина, Батуринской, Курортной, Международной, Интернациональной.



Из-за огромного количества вызовов на электростанцию дозвониться туда было невозможно. Свет вернулся в дома ростовчан примерно в 20.00.



Судя по всему, причиной массового отключения электричества стали обрывы проводов сильным ветром.