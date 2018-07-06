Выпускники Ростовского филиала университета гражданской авиации - одни из самых востребованных высокооплачиваемых специалистов





Вчерашние школьники встали перед серьезным выбором: куда пойти учиться. Пожалуй, это один из самых важных вопросов в жизни. К окончанию школы большинство выпускников уже понимают, какая сфера им ближе, что по душе. Но в современном мире, помимо собственных пожеланий, при выборе профессии важно учитывать и рынок труда. Бум востребованности юристов, экономистов и управленцев давно прошел. Сегодня рынку труда требуются совсем другие специалисты.



Например, сейчас очень востребованы инженерные специальности. Многие студенты технических вузов находят себе работу еще на этапе учебы. Одним из вузов, готовящим таких специалистов, является Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). Здесь выпускают специалистов авиационной отрасли высочайшего класса. Доказательством тому служит 100-процентное трудоустройство выпускников по специальности.







О направлениях подготовки и основных моментах вступительной кампании рассказал директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов:

- Наш университет уже около полувека работает в Ростове-на-Дону. За это время накоплен уникальный опыт подготовки специалистов в сфере гражданской авиации. Мы являемся единственным ведомственным вузом в регионе, обеспечивающим кадрами предприятия гражданской авиации. Отсюда и такая востребованность наших выпускников. Авиационная инфраструктура Юга России интенсивно развивается. Растет пассажиропоток, расширяется география перевозок, в эксплуатацию вводятся новые современные лайнеры, технические средства контроля и обеспечения. В Ростовской области заработал аэропорт Платов, где базируется новая авиакомпания «Азимут». Потребность в высококвалифицированных кадрах возросла в разы. Отвечая на запросы времени, Московский государственный технический университет гражданской авиации открывает очное обучение в Ростовском филиале. Нам выделено 40 бюджетных мест по направлению подготовки «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».



Это направление является базовым для МГТУ ГА. Оно традиционно пользуется популярностью, как у абитуриентов, так и у работодателей. Кроме того, в вузе создана уникальная материально-техническая база для подготовки по этому направлению. Студенты могут отрабатывать практические навыки в лаборатории с эксклюзивным авиационным оборудованием, препарированными деталями, аэродинамической трубой и тренажерным комплексом.







На сегодняшний день у вуза более семидесяти соглашений о сотрудничестве с отраслевыми предприятиями, которые принимают студентов МГТУ ГА на практику, а в дальнейшем - и на постоянную работу.

- Десятки авиационных предприятий обращаются к нам с просьбой проинформировать выпускников о наличии вакансий. По самым последним официальным данным, наши выпускники - одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов. Ведь спрос на инженеров эксплуатационного профиля в гражданской авиации растет постоянно.



Ростовский филиал авиационного университета, его руководство и выпускники пользуются авторитетом в южной гражданской авиации. Научно-практические конференции, проводимые на его базе, привлекают лучших специалистов в этой сфере. Вуз стал площадкой для обмена мнениями ученых и практиков. Для обсуждения актуальных вопросов на конференцию приезжают специалисты из разных регионов. Здесь они зачастую получают новые идеи, обмениваются опытом и решают кадровые проблемы.







Уже сейчас широкий интерес вызывает научно-практическая конференция «АвиаТранс-2018» (http://aviatrans-2018.rfmstuca.ru), которая пройдет на базе университета 27 сентября. Мероприятие приурочено к 95-летию гражданской авиации и проводится при поддержке ПАО «Аэрофлот-РА».



Пока же в вузе встречают абитуриентов.

- Прием документов на очную форму обучения начался с 20 июня и продлится по 26 июля. На заочную форму обучения документы принимаются в период с 20 июня по 29 августа. Документы может подать любой выпускник школы, который сдавал единый государственный экзамен по физике.



Выпускников школ, всех желающих поступить в Ростовский филиал МГТУ ГА ждут по адресу: Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 262в. График работы приемной комиссии: понедельник - пятница - с 10.00 до 15.00; в субботу - с 11.00 до 13.00.



Специалисты ответят на все вопросы, дадут исчерпывающие консультации. Вопросы можно задать и по телефонам: +7 (863) 250-67-78 и 250-87-42.



Кроме того, вся информация о правилах и условиях поступления в наш вуз размещена на нашем сайте: http://www.mstuca.ru/abitur/priyem_2016/obyavlenie2016.php.