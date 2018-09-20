В Ростовской области взносы на капремонт в 2019 году вырастут в три раза



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Резкое повышение взносов на капитальный ремонт ожидается в Ростовской области в 2019 году. Ежемесячный платёж может вырасти сразу в три раза. Об этом сообщил замминистра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.



По его словам, в следующем году в программе капремонта на 50% больше домов, чем в текущем. Однако средств на работы выделяется столько же, сколько и в 2018-м.

- Мы должны рассчитать, сколько реально стоит капремонт, и двигаться к этой цифре, — заявил Валерий Былков.



На совещании озвучили примерный размер взноса. Он может составить 26 рублей за квадратный метр. Таким образом, владельцу однокомнатной квартиры площадью, например, 33 квадратных метра, придётся каждый месяц отчислять на капремонт 858 рублей. Сейчас жители области платят 7 рублей за квадратный метр.



Участники совещания усомнились, что резкое повышение тарифа приведет к положительному экономическому эффекту. Результат может быть противоположным. Из-за значительного повышения размера взноса может снизиться собираемость средств.



Сейчас в региональную программу капитального ремонта включены 18,7 тысячи домов. Все многоэтажки планируют отремонтировать к 2049 году.