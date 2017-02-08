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В Ростовской области разыскивают пенсионера, пропавшего больше двух недель назад

В Ростовской области разыскивают пенсионера, пропавшего больше двух недель назад

В Ростовской области разыскивается 64-летний Павел Иванович Маркин. 22 января мужчина вышел из своего дома в станице Обливской и не вернулся. До сих пор о том, где находится пенсионер, ничего неизвестно. Родственники пропавшего обратились в полицию.

В донском главке сообщили приметы мужчины. На виде ему 64-68 лет, рост 170-175сантиметров, телосложение худощавое, приподнятые плечи, дугообразные брови, карие глаза, нос средний.
- В день исчезновения пенсионер был одет в песочную болоньевую куртку до колен с капюшоном, брюки болотного цвета, серую рубашку, свитер с горизонтальными полосами черных и серых цветов, черные сапоги.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Павел Иванович Маркин или видел его, просят сообщить по телефонам:8 (863) 21-4-40, 8-928-767-41-38; 8-906-429-81-21; 8-918-589-48-80 или 02.

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