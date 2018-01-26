В Ростовской области помощью соцработников пользуются около 300 тысяч жителей



В Ростовской области помощью соцработников пользуются около 300 тысяч жителей. Приоритетные направления социальной сферы рассмотрели на форуме «Будущее». Стратегические сессии с 25 по 26 января проходили в Ростове-на-Дону. В донской столице встретились социальные работники, эксперты социальной защиты из разных городов Южного федерального округа. В мероприятии участвовала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Она рассказала о соцпроектах, разрабатываемых в донском регионе.



- Социальную защиту населения на Дону осуществляют 156 организаций социального обслуживания. Для жителей, нуждающихся в поддержке, все действуют различные программы, - отметила Елена Елисеева. – Так, например, воплощен в жизнь проект по сотрудничеству некоммерческих организаций и центров соцобслуживания. НКО осуществляют определенные виды помощи. Из услуг самой необходимой для жителей остается надомное обслуживание людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Помощи соцработников ежегодно принимают порядка 300 тысяч человек. Помимо этого, в прошлом году примерно 25 тысяч жителей области получили соцуслуги от 82 мобильных бригад.



Глава регионального минтруда добавила, что на Дону введена «жизнесберегающая модель». Проект направлен на повышение спортивной активности пожилого поколения. ЦСО создают для пенсионеров группы здоровья и организовывают спортивные праздники.



Областное руководство также акцентирует внимание на поддержке семей с детьми. Для этой категории с 1 июля 2017 года действует Модельная программа. Она заключается в социальном сопровождении и патронаже семей группы риска. На Дону на подобных вопросах специализируются 47 учреждений. Они оказывают поддержку 40 тысячам несовершеннолетним.



Опыт донского края может послужить платформой для федеральных законопроектов. Ростовская область поделится своими предложениями на Всероссийском форуме «Будущее» в Москве. В столицу на мероприятие с 1 по 2 марта приедут специалисты со всей страны. В региональных и общенациональном мероприятиях участвуют около 100 тысяч человек.