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В колонию строгого режима в Ростове пытались перебросить 25 телефонов

В колонию строгого режима в Ростове пытались перебросить 25 телефонов

В Ростове предотвращена попытка переброса запрещенных предметов в колонию строгого режима.

17 декабря сотрудники режимного учреждения, расположенного на улице Тоннельной, задержали 33-летнего жителя Зерноградского района.
- В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъяты три свертка, обмотанных скотчем, в которых находилось 25 мобильных телефонов без сим-карт, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

По данному факту начата проверка.

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