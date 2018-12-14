В колонию строгого режима в Ростове пытались перебросить 25 телефонов
В Ростове предотвращена попытка переброса запрещенных предметов в колонию строгого режима.
17 декабря сотрудники режимного учреждения, расположенного на улице Тоннельной, задержали 33-летнего жителя Зерноградского района.
- В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъяты три свертка, обмотанных скотчем, в которых находилось 25 мобильных телефонов без сим-карт, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.
По данному факту начата проверка.