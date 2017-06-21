В ближайшие часы на Дон обрушится ливень с грозой и шквалистым ветром





В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются сильный ливень с грозой и шквалистым усилением ветра.



По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов и вечером 23 июня местами по региону, в том числе в Таганрогском заливе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с, по южной половине до 26 м/с. Стихия будет бушевать в регионе до конца дня 24 июня.



В Ростове в ночь с 23 на 24 июня и до конца дня 24 июня также прогнозируется ливень с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 20-23 м/с, ночью и утром до 25 м/с.



В ночь с 23 на 24 июня и до конца дня 24 июня в Таганрогском заливе и в устье Дона ожидается ветровой нагон, последствием которого станет повышение уровней воды у Таганрога и Азова до неблагоприятных отметок, у Азова с превышением на 10-30 сантиметров, сообщили в региональном МЧС.



Ухудшение погоды связано с влиянием атмосферного фронта и последующим влиянием циклона.