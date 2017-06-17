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В Батайске, пропавший парень, был в гостях у друзей

В Батайске, пропавший парень, был в гостях у друзей

В Батайске нашли пропавшего 17-летнего подростка. Парень сам вышел на связь со своими близкими.

Как выяснилось, молодой человек пошёл на вечеринку к другу, после которой остался у него заночевать. Тем временем его разыскивали обеспокоенные родители и полицейские.
- В настоящее время несовершеннолетний находится дома вместе со своей семьей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родственниками. Напомним, подросток ушёл из дома 15 июня.

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