В Батайске, пропавший парень, был в гостях у друзей





В Батайске нашли пропавшего 17-летнего подростка. Парень сам вышел на связь со своими близкими.



Как выяснилось, молодой человек пошёл на вечеринку к другу, после которой остался у него заночевать. Тем временем его разыскивали обеспокоенные родители и полицейские.

- В настоящее время несовершеннолетний находится дома вместе со своей семьей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родственниками. Напомним, подросток ушёл из дома 15 июня.