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Украинский флот в Азовском море пополнился новым катером-перехватчиком

Украинский флот в Азовском море пополнился новым катером-перехватчиком
Украинский флот в Азовском море пополнился новым катером-перехватчиком. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров Украины.

Катер UMS-1000 поступил в распоряжение Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Планируется, что на судне будут патрулировать морскую государственную границу.

В катере установлены мощный двигатель с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения судна вперед и назад, а также дизель-генератор мощностью 8 киловатт.

Напомним, проект UMS-1000 - серия катеров украинского производства. Малогабаритные суда предназначены для патрулирования, перевозки людей и малогабаритных грузов.

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