Украинский флот в Азовском море пополнился новым катером-перехватчиком



Украинский флот в Азовском море пополнился новым катером-перехватчиком. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров Украины.



Катер UMS-1000 поступил в распоряжение Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Планируется, что на судне будут патрулировать морскую государственную границу.



В катере установлены мощный двигатель с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения судна вперед и назад, а также дизель-генератор мощностью 8 киловатт.



Напомним, проект UMS-1000 - серия катеров украинского производства. Малогабаритные суда предназначены для патрулирования, перевозки людей и малогабаритных грузов.