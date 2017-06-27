Украинец пытался вывезти из России 1 млн руб.





В Ростовской области на границе с Украиной задержали 37-летнего мужчину, пытавшегося вывезти из России 1 млн руб.



Украинца задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области в автомобильном пункте пропуска Донецк.

- У жителя сопредельного государства выявили незадекларированные купюры в личных вещах во время прохождения им пограничного контроля, - рассказали в погранслужбе. - Задержанный и денежные средства переданы в таможню.



Мужчине грозит штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных либо конфискация незадекларированной суммы.



