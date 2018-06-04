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У ростовского «Русского Национального Банка» ЦБ отобрал лицензию

У ростовского «Русского Национального Банка» ЦБ отобрал лицензию
Центральный банк 6 июня отозвал лицензию у «Русского Национального Банка» в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Организация была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Это привело к большому количеству проблемных активов, в том числе имущества с завышенной стоимостью. Также банк проводил непрозрачные сделки.

- В сложившейся ситуации было принято решение о выводе организации «Русский Национальный Банк» с рынка банковских услуг, - сказано в сообщении пресс-службы.

Вкладчики смогут забрать свои средства, если они не превышают страховой лимит - 1,4 миллиона рублей. Если сумма вклада больше, на вывод средств потребуется больше времени.

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