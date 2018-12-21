Пропавшего пенсионера с инвалидностью ищут на Дону



Пропавшего 66-летнего жителя Аксая разыскивают в Ростовской области. О Викторе Сизикове нет известий с 20 декабря.



Пенсионер имеет инвалидность по слуху и плохое зрение. Родные просят волонтёров подключиться к его поискам.



У мужчины худощавое телосложение, рост - около 170 сантиметров, светло-русые волосы, с проседью, и светло-карие глаза. В день пропажи был одет в короткую куртку чёрного цвета, тёмно-синие штаны и тёмно-синюю вязаную шапку, на ногах - черные берцы.



Если вы что-то знаете о местонахождении Виктора Сизикова, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.