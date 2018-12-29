Пропавшая под Новый год жительница Аксая сама вернулась домой



Пропавшая в Аксае 22-летняя девушка сама вернулась домой. Ольга Киричко не выходила на связь с родными около суток.



В канун Нового года девушка пошла на встречу с другом. Потом она сообщила, что собирается встретиться со своим знакомым. Когда молодые люди расстались, Ольгу больше никто не видел.



Под утро первого января она позвонила родителям и сказала, что скоро придет домой. Однако ни утром, ни днем она не вернулась.



Обеспокоенные родители забили тревогу и бросились на поиски дочери.



Второго января стало известно, что Ольга вернулась домой сама. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.