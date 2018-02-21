Парное захоронение мужчины и женщины нашли в Ростове во время раскопок





В Ростове во время раскопок на улице Станиславского археологи обнаружили парное захоронение. В одной могиле покоились мужчина и женщина. Их останки были найдены между проспектами Чехова и Соколова.



Сначала специалисты обнаружили останки мужчины. При дальнейшей расчистке могилы были найдены кости женщины, лежавшие вплотную к ним.

- Доподлинно неизвестно, кем приходились друг другу похороненные вместе мужчина и женщина, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. – Мы можем предположить, что это супруги, которые умерли в одно время.



Парные захоронения для нижнедонских меотских могильников - большая редкость. На улице Станиславского такое нашли впервые. Рядом с останками мужчины находился меч, женщины – браслеты, фибулы и зеркало из металла.

- Захоронение относится ко второму веку нашей эры, - добавил Александр Нечипорук. - Наличие оружия в могиле говорит о том, что в ней покоится воин.







Условия работы археологов осложняло месторасположение могилы. Она находилась в траншее под электрокабелем.



Напомним, ученые продолжают работать на могильнике Ростовского городища, датированного 1-3 веками нашей эры.







В начале февраля археологи расчистили на улице Станиславского участок мостовой 19 века.