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Парное захоронение мужчины и женщины нашли в Ростове во время раскопок

Парное захоронение мужчины и женщины нашли в Ростове во время раскопок

В Ростове во время раскопок на улице Станиславского археологи обнаружили парное захоронение. В одной могиле покоились мужчина и женщина. Их останки были найдены между проспектами Чехова и Соколова.

Сначала специалисты обнаружили останки мужчины. При дальнейшей расчистке могилы были найдены кости женщины, лежавшие вплотную к ним.
- Доподлинно неизвестно, кем приходились друг другу похороненные вместе мужчина и женщина, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. – Мы можем предположить, что это супруги, которые умерли в одно время.

Парные захоронения для нижнедонских меотских могильников - большая редкость. На улице Станиславского такое нашли впервые. Рядом с останками мужчины находился меч, женщины – браслеты, фибулы и зеркало из металла.
- Захоронение относится ко второму веку нашей эры, - добавил Александр Нечипорук. - Наличие оружия в могиле говорит о том, что в ней покоится воин.

Парное захоронение мужчины и женщины нашли в Ростове во время раскопок

Условия работы археологов осложняло месторасположение могилы. Она находилась в траншее под электрокабелем.

Напомним, ученые продолжают работать на могильнике Ростовского городища, датированного 1-3 веками нашей эры.

Парное захоронение мужчины и женщины нашли в Ростове во время раскопок

В начале февраля археологи расчистили на улице Станиславского участок мостовой 19 века.

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