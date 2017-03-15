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Новый мост на Зелёный остров предлагают построить в Ростове

Новый мост на Зелёный остров предлагают построить в Ростове

Новый мост на Зелёный остров предлагают построить в Ростове. Инициатива от жителя города Сергея Касаткина появилась на сайте «Активный ростовчанин» 15 марта.
- Понтонный мост к популярному месту отдыха давно исчерпал свои возможности и стал препятствием для развития рекреационной территории,- считает Сергей Касаткин.- По нему нельзя пустить транспорт, из-за этого места отдыха плохо благоустроены, добираться до них сложно.

Автор инициативы отмечает, что старый мост приходится каждый год разбирать на зиму, а потом собирать обратно.

Вместо старого понтонного ростовчанин предлагает построить новый мост с улицы с 29-я Линия. По нему можно будет пустить транспорт и благоустроить остров, создать на нём комфортную среду для отдыха. Мост предлагается сделать под углом, начиная от улицы Городовикова, поскольку в нижней части улицы 29-я Линия самый крутой подъем.

При этом некоторые высказались против строительства нового моста. Они считают, что в этом случае на остров хлынет большой поток отдыхающих, и это место замусорят еще больше.

Для того, чтобы администрация города рассмотрела инициативу, нужно набрать 500 голосов на сайте «Активный ростовчанин».

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