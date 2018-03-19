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Непогода в Ростовской области сохранится до конца недели

Непогода в Ростовской области сохранится до конца недели
Фото: Tvchernomorsk.ru

Снег с дождём, сопровождаемые сильным ветром, будут идти в Ростовской области до конца недели.

В четверг, 22 марта, в Ростове и области - небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами по региону - метель, на дорогах - гололедица. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Днём на территории области от -4 до +1, по югу - до +4 градусов.

В Ростове до конца недели и на выходных температура до +2, дождь со снегом.

По данным Гидрометцентра России, долгожданное потепление и солнечная погода наступят на Дону только со следующей недели. Уже в понедельник, 26 марта, в донской столице потеплеет до +7, во вторник - до +10.

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