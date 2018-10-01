На Дону проходят съёмки художественного фильма о создателе вертолёта МИ-8





В Ростовской области проходят съёмки фильма о советском конструкторе вертолётов Михаиле Миле. Сцены картины с рабочим названием «Небо измеряется МИлями» снимали в Новочеркасске и Ростове.



Будущий учёный окончил авиационный факультет Донского политехнического института (в настоящее время - Новочеркасский политехнический институт имени Платова). В его стенах и снимали студенческие годы Миля 1 октября. В роли актеров массовки выступили студенты университета. В съёмках участвовали более 70 человек.







Действие разворачивалось в 20-е - 30-е годы прошлого века. В новочеркасском институте Миль создал свои первые конструкторские разработки, воплощая в жизнь первые новаторские идеи. Здесь же у него была возможность экспериментально проверять свои выкладки в теории воздухоплавания, пользуясь одной из двух аэродинамических труб, имевшихся тогда в Советском Союзе.







3 октября съёмочная группа перебралась в Ростов. Здесь, в музее истории СКЖД, снимали события 1941 года, когда сотни солдат отправились на фронт. Для этого музей закрыли на весь день.



Добавим, что главного героя в картине играет Евгений Стычкин. Премьера четырёхсерийного художественного телесериала запланирована на середину 2019 года.



Михаил Леонтьевич Миль - советский авиаконструктор, создатель самого массового вертолёта в мире - МИ-8. Ему же принадлежат разработки самого мощного грузоподъёмного вертолёта в мире - МИ-12 и одного из лучших боевых вертолётов в истории авиации - МИ-24.







В фильме будет показан трудный путь конструктора, преодолевавшего скепсис современников, не веривших в будущее вертолётной отрасли. Сюжет о жизни учёного тесно переплетён с драматичной историей любви. Многие годы к жене Михаила Миля был неравнодушен его главный оппонент - бывший сокурсник, позднее ставший крупным чиновником, неоднократно препятствовавший реализации проектов Миля.



