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На Дону ищут родственников жителя Ямала

На Дону ищут родственников жителя Ямала

На Дону разыскивают родственников 54-летнего жителя Ямала. Сейчас Константин Уранов из Нового Уренгоя находится в больнице.

Мужчина почти ничего не помнит о себе. Единственное, что он смог сообщить: у него есть родственники в Ростовской области.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» распространил приметы и фотографию мужчины. Его рост - около 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза.

Всех, кто знает Константина Уранова, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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