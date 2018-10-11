На Дону ищут родственников жителя Ямала





На Дону разыскивают родственников 54-летнего жителя Ямала. Сейчас Константин Уранов из Нового Уренгоя находится в больнице.



Мужчина почти ничего не помнит о себе. Единственное, что он смог сообщить: у него есть родственники в Ростовской области.



Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» распространил приметы и фотографию мужчины. Его рост - около 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза.



Всех, кто знает Константина Уранова, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.