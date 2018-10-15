Избирательный процесс в Ростовской области стал доступнее и прозрачнее

Общественный контроль сделал избирательный процесс более открытым.



В шести муниципальных образованиях Ростовской области в 2019 году пройдут выборы: депутатов городских дум выберут жители Батайска, Азова и Таганрога. Дополнительные выборы в гордуму по четырём округам пройдут в Ростове, а также в одном округе Дубовского сельского поселения и двух округах Кашарского района.



Богатый на избирательные кампании 2018 год показал, что выборный процесс на Дону не стоит на месте и активно модернизируется.



В марте 2018 года в Ростовской области, как и по всей стране, выбирали президента России. Полгода спустя, 9 сентября, жители Дона избирали новый состав Законодательного собрания области. Выборы стали привычной, иногда рутинной процедурой. Но в этом году в избирательный процесс был внедрен ряд новшеств, которые позволили вовлечь в него гораздо больше людей.



Одним из важнейших нововведений стала программа «Мобильный избиратель». По словам председателя Избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова, благодаря этой программе тысячи жителей области смогли принять участие в выборах по месту жительства, даже если они были зарегистрированы в другом городе или районе. В частности, на выборах в Заксобрание более 60 тысяч человек смогли проголосовать по месту своего фактического пребывания.

- Мы уделили самое пристальное внимание обеспечению доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями, - рассказал Андрей Буров. - Во всех муниципальных образованиях работали волонтеры в рамках проекта избирательной комиссии «Дорога на выборы», они помогали инвалидам и людям пожилого возраста добраться до избирательных участков. Волонтерский корпус состоял из 310 человек. Помощью волонтеров решили воспользоваться 250 человек.



На участках компактного проживания незрячих избирателей были установлены комплекты для проведения тайного голосования «Доступные выборы», которые включали и специальные тифломаркеры - они не просто распознавали текст, написанный в бюллетенях, но и громко воспроизводили его.



Глава избиркома уверен, что внедрение современных методов работы, доступность участков стали одним из факторов высокой явки избирателей на выборы. Многие политологи и социологи прогнозировали явку на уровне 30-35%. На деле она превысила 45%.



Еще одним фактором, положительно повлиявшим на избирательный процесс, стало расширение общественного контроля над избирательным процессом. Впервые в этом году возможность наблюдать за выборами имели не только представители партий и кандидатов, но и общественных палат РФ и регионов, в частности общественной палаты Ростовской области.

Тысячи наблюдателей смогли присутствовать на участках во время голосования и подсчета бюллетеней.

- Общественная плата Ростовской области направила на избирательные участки свыше двух тысяч наблюдателей, - рассказывает председатель палаты Вячеслав Кущев. – Предварительно все они проходили специальное обучение в едином центре общественного наблюдения. Очень важно, чтобы эти люди были беспристрастны. Они могут быть членами какой-либо партии, но при этом все свои взгляды должны оставить за пределами участка и применить их только тогда, когда будут ставить значок в бюллетене. Их цель — обеспечить честное и открытое голосование.



Единый центр независимого наблюдения за выборами в Ростовской области также подготовил более 200 наблюдателей – представителей общественных организаций, специализирующихся на наблюдении за выборами.

- В основном это были молодые люди, студенты вузов. Для них это отличный опыт вовлечения в общественную и политическую жизнь региона и страны, - рассказывает политолог, общественный деятель и эксперт центра Александр Джадов. – Каждый на своем опыте убедился, что от их работы, от их гражданской позиции зависит многое.