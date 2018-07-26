Германский автопробег «Дружба» приехал в Ростов-на-Дону





Группа из Германии приехала в Ростов, чтобы изучить исторические места и познакомиться с выставкой «Забытые жертвы нацистского оккупационного режима в Ростове-на-Дону 1941-1943 годов».



Экскурсию по выставке для иностранных гостей провел председатель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и региональный представитель научно-просветительного центра «Холокост» в Москве Александр Кожин.

- Здание, где размещена экспозиция, является историческим памятником 20 века. В советском Ростове здание «Межрегионгаза» было одним из пяти ресторанов, - рассказал Александр Кожин. - Несмотря на то, что первая оккупация в Ростове длилась всего неделю, наш город стал известен всей мировой общественности. В это время здесь были убиты мирные жители и представители еврейской национальности. Сразу же после освобождения города от первой оккупации, Ростов посетили журналисты из разных концов мира, чтобы создать документальные материалы, которые разошлись по всему миру.







В донскую столицу участники всероссийского автопробега, организованного туристическим агентством «Дружба Глобал» ( г. Лейпциг), приехали на пару дней, чтобы взглянуть на исторические места города и изучить документальную выставку. Экспозиция подготовлена соотечественницей участников пробега - немецким историком-исследователем Кристиной Винклер.



В финале экскурсии Александр Кожин вручил германским гостям копии исторических открыток, которые ростовчане дарили друг другу еще до первой мировой войны. На них написано «Привет из Ростова!»







Участники немецкого автопробега «Druschba – Freundschaft» приезжают в Россию уже в третий раз, а вот в Ростов-на-Дону впервые. Посетить страну решили немцы разных возрастов — самой младшей участнице автопробега всего 11 лет, а самому старшему -83. Все они жители разных германских городов — Мюнхен, Берлин, Лейпциг и другие. В прошлом году в рамках «Дружбы» в общей сложности более 340 человек посетили Россию. Участники создали семь разных маршрутов, одним из которых было путешествие по Золотому Кольцу.



В этот раз гости из Германии успели посетить Смоленск и Воронеж. Всего планируется проехать около десяти тысяч километров.

- Это того стоит, - поделился один из участников автопробега Ральф Ханцен. Он уже был в России - посещал Тверь. - Больше всего в Ростове-на-Дону мне понравились Парамоновские склады, а также гостеприимство донских жителей. Мы проезжали по ростовским улицам с флагами, водители приветствовали нас — сигналили, махали и показывали большой палец вверх.







Вместе с Александром Кожиным группа посетила Змиевскую балку — место, в котором во время Великой Отечественной Войны происходили массовые казни жителей Ростова-на-Дону.

- Цель нашего автопробега не только изучить исторические места России, но и пообщаться с ее жителями. «Дружба» - это некоммерческая организация, целью которой является содействие миру посредством дружбы между западной и восточной частями Европы, в состав которой входит и Россия. Для нас мир с Россией и международная дружба с русскими не имеют альтернативы, - поделился руководитель проекта Райхольд Гросс.



Следующим пунктом на карте станут город на Черном море - Архипо-Осиповка. Далее группа направится в сторону Волго-Донского канала до Волгодонска и других городов России. Финальной точкой станут литовский город Утена, польский Лодзь и Берлин.