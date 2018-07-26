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Германский автопробег «Дружба» приехал в Ростов-на-Дону

Германский автопробег «Дружба» приехал в Ростов-на-Дону

Группа из Германии приехала в Ростов, чтобы изучить исторические места и познакомиться с выставкой «Забытые жертвы нацистского оккупационного режима в Ростове-на-Дону 1941-1943 годов».

Экскурсию по выставке для иностранных гостей провел председатель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и региональный представитель научно-просветительного центра «Холокост» в Москве Александр Кожин.
- Здание, где размещена экспозиция, является историческим памятником 20 века. В советском Ростове здание «Межрегионгаза» было одним из пяти ресторанов, - рассказал Александр Кожин. - Несмотря на то, что первая оккупация в Ростове длилась всего неделю, наш город стал известен всей мировой общественности. В это время здесь были убиты мирные жители и представители еврейской национальности. Сразу же после освобождения города от первой оккупации, Ростов посетили журналисты из разных концов мира, чтобы создать документальные материалы, которые разошлись по всему миру.

Германский автопробег «Дружба» приехал в Ростов-на-Дону

В донскую столицу участники всероссийского автопробега, организованного туристическим агентством «Дружба Глобал» ( г. Лейпциг), приехали на пару дней, чтобы взглянуть на исторические места города и изучить документальную выставку. Экспозиция подготовлена соотечественницей участников пробега - немецким историком-исследователем Кристиной Винклер.

В финале экскурсии Александр Кожин вручил германским гостям копии исторических открыток, которые ростовчане дарили друг другу еще до первой мировой войны. На них написано «Привет из Ростова!»

Германский автопробег «Дружба» приехал в Ростов-на-Дону

Участники немецкого автопробега «Druschba – Freundschaft» приезжают в Россию уже в третий раз, а вот в Ростов-на-Дону впервые. Посетить страну решили немцы разных возрастов — самой младшей участнице автопробега всего 11 лет, а самому старшему -83. Все они жители разных германских городов — Мюнхен, Берлин, Лейпциг и другие. В прошлом году в рамках «Дружбы» в общей сложности более 340 человек посетили Россию. Участники создали семь разных маршрутов, одним из которых было путешествие по Золотому Кольцу.

В этот раз гости из Германии успели посетить Смоленск и Воронеж. Всего планируется проехать около десяти тысяч километров.
- Это того стоит, - поделился один из участников автопробега Ральф Ханцен. Он уже был в России - посещал Тверь. - Больше всего в Ростове-на-Дону мне понравились Парамоновские склады, а также гостеприимство донских жителей. Мы проезжали по ростовским улицам с флагами, водители приветствовали нас — сигналили, махали и показывали большой палец вверх.

Германский автопробег «Дружба» приехал в Ростов-на-Дону

Вместе с Александром Кожиным группа посетила Змиевскую балку — место, в котором во время Великой Отечественной Войны происходили массовые казни жителей Ростова-на-Дону.
- Цель нашего автопробега не только изучить исторические места России, но и пообщаться с ее жителями. «Дружба» - это некоммерческая организация, целью которой является содействие миру посредством дружбы между западной и восточной частями Европы, в состав которой входит и Россия. Для нас мир с Россией и международная дружба с русскими не имеют альтернативы, - поделился руководитель проекта Райхольд Гросс.

Следующим пунктом на карте станут город на Черном море - Архипо-Осиповка. Далее группа направится в сторону Волго-Донского канала до Волгодонска и других городов России. Финальной точкой станут литовский город Утена, польский Лодзь и Берлин.

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