Древний жертвенник нашли археологи перед Ворошиловским мостом в Ростове





В Ростове во время финального этапа раскопок на проспекте Ворошиловском археологи обнаружили древний жертвенник. Уникальную находку учёные сделали вблизи Ворошиловского моста 12 апреля.



Ритуальное сооружение относится к 1-3 векам нашей эры. Оно представляло собой большую округлую яму, в её центре находился круглый останец высотой около 40 см с плоской вершиной, который, вероятно, являлся площадкой для ритуального жертвоприношения.

- Скорее всего, объект имел культовое значение, поскольку находился на территории могильника, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. – Для подобных сооружений характерны следы огня, кости животных. Здесь же найдены только небольшие фрагменты керамики. Возможно, это только часть какого-то ритуального комплекса.







Добавим, что похожий жертвенник учёные уже находили во время работ на улице Станиславского прошлым летом. Прежний ритуальный объект по форме и размеру был похож на тот, что нашли сейчас.



Кроме того, на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Станиславского было обнаружено 10 погребений. В могилах находилась посуда – целый кувшин, расколотое керамическое блюдо, а также железный серп. Во входном колодце одного из захоронений лежала туша коня.



Среди обнаруженных на этом участке погребений специалисты выделяют одно. Останки женщины находились в долблёной колоде. Так называемый деревянный саркофаг представляет собой массивный ствол дерева, распиленный поперек и выдолбленный внутри. Такие колоды можно считать прототипом современных гробов.

- Как правило, в деревянных колодах хоронили местную знать, - пояснил Александр Нечипорук. – Обязательным атрибутом таких могил были чучела и целые туши животных во входном колодце захоронения.







Всего на территории могильника Ростовского городища (участок современных улицы Чехова и проспекта Ворошиловского, улиц Седова и Большой Садовой) таких нашли около десятка. Однако вышеописанное оказалось единственным, до которого не добрались древние грабители. Все предыдущие были разграблены. В могиле археологи нашли украшения – бусы, фибулы, серьги. Сохранилось большое количество бусин, которыми было расшито платье покойной.



У основания колоды находились пять сосудов с напутственной пищей и части шкатулки, в которой были кусок мела, нож, игла и шило, так называемый женский погребальный набор.



