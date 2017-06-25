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В Таганроге «Опель» протаранил «Митсубиси»: двое пострадали

В Таганроге «Опель» протаранил «Митсубиси»: двое пострадали
В Таганроге «Опель» протаранил «Митсубиси»: двое пострадали. ДТП произошло на улице Шевченко. По словам очевидцев, мужчина на «Опеле» на полном ходу врезался в стоящий «Митсубиси». В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Машины получили механические повреждения — передняя часть кузова «Опеля» разбита вдребезги, сработавшая подушка безопасности повредила стекло автомобиля, у «Митсубиси» помят задний бампер.
В Таганроге «Опель» протаранил «Митсубиси»: двое пострадалиВ Таганроге «Опель» протаранил «Митсубиси»: двое пострадалиВ Таганроге «Опель» протаранил «Митсубиси»: двое пострадали

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