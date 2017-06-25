В Ростове-на-Дону мужчина два дня катался на угнанной машине по городу



В Ростове-на-Дону мужчина два дня катался на угнанной машине по городу. Злоумышленник открыл водительскую дверь легковушки при помощи отвертки, сел за руль и ухал.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, житель Октябрьского района обратился в местный отдел полиции с жалобой на угон автомобиля. Как сообщил потерпевший, свой автомобиль СЕАЗ-1116 он припарковал вечером возле дома. Однако на следующее утро машины на парковке уже не было.



27 июня сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство, которое находилось в угоне. 26-летнего водителя задержали и доставили в местный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Угонщик сознался, что открыл водительскую дверь при помощи отвертки, завел автомобиль и скрылся. При этом, молодой водитель снял регистрационный номер с другого автомобиля и разъезжал на легковушке два дня, пока его не задержали.



Полицейские вернули угнанный автомобиль законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».