Сотни домов в Ростове в ближайшие дни останутся без света





В Ростове с 26 по 30 ноября пройдёт массовое отключение света. Об этом сообщает «Донэнерго».



Так, с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- Кржижановского, в домах с 1 по 75 и со 2 по 94;

- Герцена, в домах с 13 по 89;

- Норильском, в домах с 1 по 13 и со 2 по 42;

- Боковском, в домах с 1 по 11;

- Владиленской, в домах с 1 по 187 и со 2 по 126;

- Рационализаторском, в домах с 1 по 53 и со 2 по 38;

- А. Блока, в домах с 1 по 43 и со 2 по 36;

- Якуба Колоса, в домах с 1 по 25 и со 2 по 30;

- Гельца, в домах с 19 по 35 и с 10 по 26;

- Шатурской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 16;

- Солидарности, в домах с 1 по 129 и со 2 по 114;

- Детской, в домах с 1 по 79 и со 2 по 72.



26 ноября с 9 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:

- 2-й Кольцевой, в домах с 119 по 135 и с 110 по 118, 118/96;

- Красной, в домах с 1 по 25 и с 6 по 22;

- Шмидта, в домах с 20 по 26 и с 21 по 29;

- Стачки, в домах с 84 по 120;

- 30-летия Октября, в домах с 1 по 15 и со 2 по 62;

- Всесоюзной, в домах с 1 по 5 и со 2 по 4;

- Красноярском, в домах с 1 по 39 и со 2 по 26;

- Нозадзе, в домах с 1 по 29 и со 2 по 34;

- Пескова, в домах 2, 4, 10, 10А, с 44 по 58;

- Мечникова, 39б.



С 27 по 29 ноября с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах и в переулках:

- 2-й Киргизкой, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;

- Казахской, в домах с 58 по 74;

- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;

- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;

- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38.





27 ноября с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах и в переулках:

- Всесоюзной, в домах с 6 по 122 и с 7 по 137;

- Милютинском, в домах 6, 6А;

- Миусском, в домах с 6 по 46 и с 21 по 31;

- Набережной, в домах с 3 по 121 и 64;

- Пржевальского, в домах с 1 по 7 и с 4 по 8;

- Ремонттненском, в домах с 37 по 41 и с 42 по 52;

- Урицкого, в домах 4, с 7 по 11;

- Циолковского, 30;

- Юношеском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 4;

- 30-летия Октября, в домах с 17 по 63 и с 30 по 92;

- Пензенском, в домах с 1 по 33;

- Пескова, в домах с 62 по 130;

- Археологическом, в домах со 2 по 6;

- Красных Партизан, в домах с 1 по 79 и со 2 по 78;

- Валдайском, в домах с 1 по 45 и со 2 по 32;

- Краеведческой, в домах с 1 по 7 и со 2 по 62;

- Кржижановского, в домах с 301 по 405 и с 292 по 356;

- Цусимском, в домах с 1 по 65 и со 2 по 62;

- Добровольского, в домах 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24;

- Левобережной, в домах 6, 27, 37.



В этот же день с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- Муравьева, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;

- Яровом, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;

- Текучева, в домах со 2 по 16;

- 9-й, в домах с 1 по 25 и со 2 по 24;

- Балочной, в домах с 5 по 27;

- Озимом, в домах со 2 по 4;

- Радищева, в домах с 13 по 71 и с 18 по 68;

- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;

- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;

- Коммунальной, в домах с 1 по 25 и со 2 по 28;

- Просвещения, в домах с 23 по 27 и с 18 по 42;

- Червоноармейской, в домах с 3 по 23 и с 6 по 22;

- Пожарном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;

- Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;

- Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;

- Веры Пановой, в домах с 3 по 11;

- Образцовой, в домах с 1 по 15;

- Активной, в домах с 1 по 9 и со 2 по 16;

- Физкультурной, в домах с 1 по 45 и со 2 по 48;

- Металлургической, в домах с 70 по 100 и с 55 по 99;

- Просвещения, в домах с 40 по 68 и с 27 по 73;

- Лянде, в домах с 1 по 25 и со 2 по 22;

- 2-й Плановой, в домах с 1 по 21 и со 2 по 26;

- Невельской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 12;

- Полторацкого, в домах с 77 по 85 и с 58 по 70;

- 1-й Кизитериновской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 18;

- Новомосковской, в домах с 30 по 46 и с 13 по 31;

- 2-й Кизитериновской, в домах с 1 по 29 и со 2 по 24;

- 3-й Кизитериновской, в домах с 1 по 39 и с 2 по 30;

- 1-й Пионерской, в домах со 2 по 34 и с 1 по 10;

- 2-й Пионерской, в домах со 2 по 24;

- 3-й Пионерской, в домах со 2 по 24 и с 1 по 23;

- Коммунальной, в домах со 28 по 40 и с 25 по 35;

- 1-й Плановой, в домах с 1 по 37 и со 2 по 48;

- 2-й Плановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Автономной, в домах с 19 по 21 и со 22 по 26.



Как сообщили в «Донэнерго», отключение проводится на время профилактических работ.