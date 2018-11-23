Сотни домов в Ростове в ближайшие дни останутся без света
В Ростове с 26 по 30 ноября пройдёт массовое отключение света. Об этом сообщает «Донэнерго».
Так, с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:
- Кржижановского, в домах с 1 по 75 и со 2 по 94;
- Герцена, в домах с 13 по 89;
- Норильском, в домах с 1 по 13 и со 2 по 42;
- Боковском, в домах с 1 по 11;
- Владиленской, в домах с 1 по 187 и со 2 по 126;
- Рационализаторском, в домах с 1 по 53 и со 2 по 38;
- А. Блока, в домах с 1 по 43 и со 2 по 36;
- Якуба Колоса, в домах с 1 по 25 и со 2 по 30;
- Гельца, в домах с 19 по 35 и с 10 по 26;
- Шатурской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 16;
- Солидарности, в домах с 1 по 129 и со 2 по 114;
- Детской, в домах с 1 по 79 и со 2 по 72.
26 ноября с 9 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:
- 2-й Кольцевой, в домах с 119 по 135 и с 110 по 118, 118/96;
- Красной, в домах с 1 по 25 и с 6 по 22;
- Шмидта, в домах с 20 по 26 и с 21 по 29;
- Стачки, в домах с 84 по 120;
- 30-летия Октября, в домах с 1 по 15 и со 2 по 62;
- Всесоюзной, в домах с 1 по 5 и со 2 по 4;
- Красноярском, в домах с 1 по 39 и со 2 по 26;
- Нозадзе, в домах с 1 по 29 и со 2 по 34;
- Пескова, в домах 2, 4, 10, 10А, с 44 по 58;
- Мечникова, 39б.
С 27 по 29 ноября с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах и в переулках:
- 2-й Киргизкой, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;
- Казахской, в домах с 58 по 74;
- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;
- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;
- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38.
27 ноября с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах и в переулках:
- Всесоюзной, в домах с 6 по 122 и с 7 по 137;
- Милютинском, в домах 6, 6А;
- Миусском, в домах с 6 по 46 и с 21 по 31;
- Набережной, в домах с 3 по 121 и 64;
- Пржевальского, в домах с 1 по 7 и с 4 по 8;
- Ремонттненском, в домах с 37 по 41 и с 42 по 52;
- Урицкого, в домах 4, с 7 по 11;
- Циолковского, 30;
- Юношеском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 4;
- 30-летия Октября, в домах с 17 по 63 и с 30 по 92;
- Пензенском, в домах с 1 по 33;
- Пескова, в домах с 62 по 130;
- Археологическом, в домах со 2 по 6;
- Красных Партизан, в домах с 1 по 79 и со 2 по 78;
- Валдайском, в домах с 1 по 45 и со 2 по 32;
- Краеведческой, в домах с 1 по 7 и со 2 по 62;
- Кржижановского, в домах с 301 по 405 и с 292 по 356;
- Цусимском, в домах с 1 по 65 и со 2 по 62;
- Добровольского, в домах 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24;
- Левобережной, в домах 6, 27, 37.
В этот же день с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:
- Муравьева, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;
- Яровом, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;
- Текучева, в домах со 2 по 16;
- 9-й, в домах с 1 по 25 и со 2 по 24;
- Балочной, в домах с 5 по 27;
- Озимом, в домах со 2 по 4;
- Радищева, в домах с 13 по 71 и с 18 по 68;
- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;
- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;
- Коммунальной, в домах с 1 по 25 и со 2 по 28;
- Просвещения, в домах с 23 по 27 и с 18 по 42;
- Червоноармейской, в домах с 3 по 23 и с 6 по 22;
- Пожарном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;
- Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;
- Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;
- Веры Пановой, в домах с 3 по 11;
- Образцовой, в домах с 1 по 15;
- Активной, в домах с 1 по 9 и со 2 по 16;
- Физкультурной, в домах с 1 по 45 и со 2 по 48;
- Металлургической, в домах с 70 по 100 и с 55 по 99;
- Просвещения, в домах с 40 по 68 и с 27 по 73;
- Лянде, в домах с 1 по 25 и со 2 по 22;
- 2-й Плановой, в домах с 1 по 21 и со 2 по 26;
- Невельской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 12;
- Полторацкого, в домах с 77 по 85 и с 58 по 70;
- 1-й Кизитериновской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 18;
- Новомосковской, в домах с 30 по 46 и с 13 по 31;
- 2-й Кизитериновской, в домах с 1 по 29 и со 2 по 24;
- 3-й Кизитериновской, в домах с 1 по 39 и с 2 по 30;
- 1-й Пионерской, в домах со 2 по 34 и с 1 по 10;
- 2-й Пионерской, в домах со 2 по 24;
- 3-й Пионерской, в домах со 2 по 24 и с 1 по 23;
- Коммунальной, в домах со 28 по 40 и с 25 по 35;
- 1-й Плановой, в домах с 1 по 37 и со 2 по 48;
- 2-й Плановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;
- Автономной, в домах с 19 по 21 и со 22 по 26.
Как сообщили в «Донэнерго», отключение проводится на время профилактических работ.