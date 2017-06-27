На Дону при возгорании «ВАЗа» пострадал мужчина





В Мясниковском районе Ростовской области при возгорании автомобиля пострадал мужчина.



Пожар произошёл 27 июня в посёлке Ленинакан на втором километре трассы Ростов-Новошахтинск.

- Сообщение о происшествии поступило в 22:41, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Горел автомобиль «ВАЗ-2107» на площади 4 кв.м.



В результате происшествия пострадал 49-летний мужчина. У автовладельца ожог правой ноги. Причиной пожара стала неисправность газового оборудования.



К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя. Пожар локализован в 22:58, полностью горение ликвидировали в 22:59.