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На Дону при возгорании «ВАЗа» пострадал мужчина

На Дону при возгорании «ВАЗа» пострадал мужчина

В Мясниковском районе Ростовской области при возгорании автомобиля пострадал мужчина.

Пожар произошёл 27 июня в посёлке Ленинакан на втором километре трассы Ростов-Новошахтинск.
- Сообщение о происшествии поступило в 22:41, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Горел автомобиль «ВАЗ-2107» на площади 4 кв.м.

В результате происшествия пострадал 49-летний мужчина. У автовладельца ожог правой ноги. Причиной пожара стала неисправность газового оборудования.

К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя. Пожар локализован в 22:58, полностью горение ликвидировали в 22:59.

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