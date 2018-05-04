Часть улицы Шаумяна в Ростове закроют для пешеходов
В Ростове с 28 мая по 1 октября ограничат движение пешеходов по улице Шаумяна.
Из-за ремонта здания проход будет закрыт по тротуару вдоль дома № 33а лит. Б по Шаумяна.
В Ростове с 28 мая по 1 октября ограничат движение пешеходов по улице Шаумяна.
Из-за ремонта здания проход будет закрыт по тротуару вдоль дома № 33а лит. Б по Шаумяна.
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