Женщину-пешехода сбил водитель легковушки в Ростовской области
В Ростовской области водитель легкового авто сбил пешехода. ДТП случилось 6 ноября в Гуково.
По предварительным данным, на улице Красная Горка 44-летний водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в женщину-пешехода. Она пыталась перебежать проезжую часть в неустановленном месте.
- В результате происшествия 50-летняя горожанка получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.