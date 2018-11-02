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Женщину-пешехода сбил водитель легковушки в Ростовской области

Женщину-пешехода сбил водитель легковушки в Ростовской области
В Ростовской области водитель легкового авто сбил пешехода. ДТП случилось 6 ноября в Гуково.

По предварительным данным, на улице Красная Горка 44-летний водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в женщину-пешехода. Она пыталась перебежать проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате происшествия 50-летняя горожанка получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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