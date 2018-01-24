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В Таганроге трамвай врезался в жилой дом

В Таганроге трамвай врезался в жилой дом
В Таганроге трамвай сошёл с рельсов и врезался в стену жилого дома.

ДТП произошло 25 января в переулке Сквозном. Трамвай, следовавший по маршруту № 5, сошёл с рельсов и врезался в частный дом. После удара в кирпичной стене здания образовалась трещина. В результате происшествия никто не пострадал.

Как предполагают местные жители, авария случилась из-за наледи на рельсах и несоблюдения скоростного режима. Но в «Трамвайно-троллейбусном управлении» опровергли эту версию, сообщив, что причиной схода вагона стала техническая неисправность пути, связанная с «расширением рельсов», пишет DonDay Таганрог.

В Таганроге трамвай врезался в жилой дом
Фото: «Таганрогское ДПС»

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