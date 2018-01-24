В Таганроге трамвай врезался в жилой дом



В Таганроге трамвай сошёл с рельсов и врезался в стену жилого дома.



ДТП произошло 25 января в переулке Сквозном. Трамвай, следовавший по маршруту № 5, сошёл с рельсов и врезался в частный дом. После удара в кирпичной стене здания образовалась трещина. В результате происшествия никто не пострадал.



Как предполагают местные жители, авария случилась из-за наледи на рельсах и несоблюдения скоростного режима. Но в «Трамвайно-троллейбусном управлении» опровергли эту версию, сообщив, что причиной схода вагона стала техническая неисправность пути, связанная с «расширением рельсов», пишет DonDay Таганрог.





Фото: «Таганрогское ДПС»