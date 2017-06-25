В Таганроге иномарка сбила выбежавшую на дорогу девочку





В Таганроге иномарка сбила выбежавшую на дорогу девочку. Момент происшествия попал на видео автомобильного регистратора одного из водителей.





ДТП произошло днём 27 июня на улице Бабушкина. Ребёнок резко выбежал на проезжую часть перед ехавшим «Хендай». Школьница перелетела через капот и упала на землю рядом с припаркованными машинами. Маленькому пешеходу понадобилась помощь врачей.



Местные жители отмечают, что на этом участке дороги пешеходы довольно часто попадают под колёса машин. Пешеходный переход находится на расстоянии буквально нескольких метров. Но таганрожцы не спешат им пользоваться, а переходят дорогу там, где им удобно.



