В Ростовской области водитель иномарки наехал на 37-летнего мужчину



В Ростовской области водитель иномарки наехал на 37-летнего мужчину. Авария случилась на 12-м километре автодороги Ростов – Азов 7 декабря около 18 часов. Информацию о ДТП передает DonDay Азов.



Сообщается, что находившийся за рулем «Рено Логана» 58-летний мужчина ехал по трассе в районе села Кулешовка. Прямо перед автомобилем дорогу пытался перебежать пешеход. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водителю «Рено» не удалось быстро отреагировать и вовремя остановить транспорт. В результате автомобиль наехал на пешехода.



Известно, что 37-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали врачи скорой помощи.