Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель иномарки наехал на 37-летнего мужчину

В Ростовской области водитель иномарки наехал на 37-летнего мужчину
В Ростовской области водитель иномарки наехал на 37-летнего мужчину. Авария случилась на 12-м километре автодороги Ростов – Азов 7 декабря около 18 часов. Информацию о ДТП передает DonDay Азов.

Сообщается, что находившийся за рулем «Рено Логана» 58-летний мужчина ехал по трассе в районе села Кулешовка. Прямо перед автомобилем дорогу пытался перебежать пешеход. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водителю «Рено» не удалось быстро отреагировать и вовремя остановить транспорт. В результате автомобиль наехал на пешехода.

Известно, что 37-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали врачи скорой помощи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.