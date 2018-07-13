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В Ростове во время земляных работ нашли снаряд времен ВОВ

В Ростове во время земляных работ нашли снаряд времен ВОВ
В Ростове 15 июля во время проведения земляных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился вблизи жилого дома в переулке Гвардейском.

По предварительным данным, снаряд раскопали, когда шли работы по разработке грунта. Заметив опасную находку, рабочие сразу позвонили спасателям.

Как рассказывают очевидцы, из расположенного рядом магазина «Ортодон» сразу же эвакуировали посетителей. На место прибыли экстренные службы.

Территорию поставили под охрану, а движение в Гвардейском временно ограничили.

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