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В Ростове автобус загорелся во время движения

В Ростове автобус загорелся во время движения
Общественный транспорт загорелся на площади Ленина в Ростове-на-Дону. ЧП произошло 10 марта около 11 часов. Видеозаписью поделились очевидцы в социальной сети.

Автор видео отметил, что в салоне не было огнетушителя или он был неисправлен, поэтому водителю пришлось просить других автомобилистов одолжить его. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Пользователи сети предположили, что большинство огнетушителей пустые.

- В них даже манометры липовые, там стоит кусок проволоки, который имитирует стрелку, - прокомментировал Антон К. - Да и к тому же этот вопрос не к водителю, а скорее всего, к механику и руководству.

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