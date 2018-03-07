В Ростове автобус загорелся во время движения



Общественный транспорт загорелся на площади Ленина в Ростове-на-Дону. ЧП произошло 10 марта около 11 часов. Видеозаписью поделились очевидцы в социальной сети.



Автор видео отметил, что в салоне не было огнетушителя или он был неисправлен, поэтому водителю пришлось просить других автомобилистов одолжить его. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал.



Пользователи сети предположили, что большинство огнетушителей пустые.



- В них даже манометры липовые, там стоит кусок проволоки, который имитирует стрелку, - прокомментировал Антон К. - Да и к тому же этот вопрос не к водителю, а скорее всего, к механику и руководству.