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В исправительной колонии Ростовской области заключенные напали на сотрудников

В исправительной колонии Ростовской области заключенные напали на сотрудников
В исправительной колонии Ростовской области заключенные напали на сотрудников. Происшествие случилось 17 января в ИК-12 Каменска-Шахтинского, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, осужденные попытались передать в соседний отряд телефоны. Сотрудники колонии им помешали. Они потребовали сдать запрещенные устройства. Однако заключенные не послушали их. Четверо из них начали бить двоих работников руками и ногами.

В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что нападавших остановили работники прибывшей на место обыскной группы. Они изъяли запрещенные предметы.

Осужденных, участвовавших в избиении, отправили в штрафной изолятор. Пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь. Сейчас их состояния расценивается как удовлетворительное.

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