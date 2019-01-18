В исправительной колонии Ростовской области заключенные напали на сотрудников



В исправительной колонии Ростовской области заключенные напали на сотрудников. Происшествие случилось 17 января в ИК-12 Каменска-Шахтинского, сообщает DonDay.ru.



По данным издания, осужденные попытались передать в соседний отряд телефоны. Сотрудники колонии им помешали. Они потребовали сдать запрещенные устройства. Однако заключенные не послушали их. Четверо из них начали бить двоих работников руками и ногами.



В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что нападавших остановили работники прибывшей на место обыскной группы. Они изъяли запрещенные предметы.



Осужденных, участвовавших в избиении, отправили в штрафной изолятор. Пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь. Сейчас их состояния расценивается как удовлетворительное.