В Донецке следователи третий день ищут на городской свалке тело младенца





В городе Донецке полицейские и следователи третий день ищут на городской свалке тело новорожденного ребёнка.



26 февраля в полицию поступило сообщение, что местная жительница родила у себя дома. По словам женщины, в ночь с 25 на 26 февраля у неё начались схватки. Она не успела вызвать скорую помощь. Малыш, как утверждает дончанка, родился мёртвым. Испуганная мать выбросила его тело в мусорный жбан. Позже спецмашина вывезла мусор из контейнера на городскую свалку.

- Тело новорожденного ребёнка пока не найдено, - сообщил источник. – Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.



Известно, что у женщины уже есть трое детей. По предварительным данным, семья характеризуется как благополучная, ранее внимания правоохранительных органов к себе не привлекала.