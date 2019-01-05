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У берегов Турции затонул сухогруз, следующий из Азова: шесть членов экипажа погибли

У берегов Турции затонул сухогруз, следующий из Азова: шесть членов экипажа погибли
У берегов Турции затонул сухогруз, следующий из Азова. Корабль с 13 членами экипажа отправился из донского региона в турецкую провинцию Самсун.

По информации сайта «Морской Бюллетень», на борту «Волго-Балт-214» везли уголь. 7 января около 8.00 турецкая береговая охрана получила сигнал бедствия от сухогруза. Судно стало тонуть в Черном море в 148 километрах от берега в районе города Самсун.

Спасатели из Турции на лодках, кораблях и вертолетах отправились к кораблю. К несчастью, они смогли спасти только семерых членов экипажа сухогруза. Шесть человек погибли в результате ЧП.

Личности погибших сейчас устанавливают. Как сообщает ТАСС, на судне находились 11 украинцев и двое азербайджанцев.

Отметим, корабль «Волго-Балт-214» построили в 1978 году. Судно ходило под флагом Панамы и принадлежало компании из Турции.

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