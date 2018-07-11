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При пожаре в Ростовской области пострадал пенсионер

При пожаре в Ростовской области пострадал пенсионер
Пенсионер получил ожоги при пожаре в частном доме в Ростовской области. Происшествие случилось около 19 часов 12 июля в хуторе Бобров Красносулинского района.

По предварительным данным, в доме на улице Бургустинской произошло короткое замыкание проводки. Через какое-то время начался пожар, который распространился на две хозпостройки и две летние кухни. Площадь возгорания составила 79 квадратных метров.

- В результате пожара ожоги верхних конечностей получил 67-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Ему оказали квалифицированную помощь.

К тушению привлекались девять человек личного состава и три пожарных машины.

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