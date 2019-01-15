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Подростки избили водителя маршрутки в Ростовской области

Подростки избили водителя маршрутки в Ростовской области
Фото: Medrussia.org
В Новошахтинске несколько подростков избили водителя маршрутки. Нападение на мужчину произошло 16 января.

Водитель двигался по своему маршруту № 1 «Центр — посёлок Радио». На одной из остановок в салон вошла компания подростков. Они внезапно набросились на мужчину и несколько раз ударили его, после чего вышли из транспорта, пишет DonDay.ru.

Пострадавший мужчина обратился в больницу. У него диагностировали перелом челюсти. Из Новошахтинска пострадавшего направили в отделение челюстно-лицевой хирургии 20-й городской больницы Ростова.

Водитель также написал заявление в полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сообщили, что обращение мужчины принято к рассмотрению. По факту избиения начата проверка.

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