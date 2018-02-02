Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали двое



Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали двое. ДТП произошло утром 4 февраля в Батайске на пересечении улиц Клары Цеткин и Кулагина.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Тойоты» поехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Шевроле Круз».



- В результате аварии пострадали 44-летний водитель «Тойоты» и 45-летняя пассажирка «Шевроле», - отметили в ведомстве. – С травмами их госпитализировали.