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Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали двое

Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали двое
Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали двое. ДТП произошло утром 4 февраля в Батайске на пересечении улиц Клары Цеткин и Кулагина.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Тойоты» поехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Шевроле Круз».

- В результате аварии пострадали 44-летний водитель «Тойоты» и 45-летняя пассажирка «Шевроле», - отметили в ведомстве. – С травмами их госпитализировали.

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