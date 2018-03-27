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Отравленного в центре Ростова пса, пытаются спасти врачи

Отравленного в центре Ростова пса, пытаются спасти врачи
Отравленного в центре Ростова пса, пытаются спасти врачи. Умирающее животное нашли активисты 27 марта на улице Большой Садовой.

Как рассказала одна из волонтеров, они шли по центру Ростова и увидели несколько мертвых собак. Тогда они решили продолжить поиски. Им удалось найти Рыжика. Пес бился в конвульсиях и практически умирал. Волонтеры вкололи ему В6 и отвезли в клинику, где врачи стали откачивать пса.

Сейчас состояние Рыжика оценивают как стабильно тяжелое. Однако на содержание в клинике и лечение нужны деньги.

Все неравнодушные могут перечислить деньги на счет Сбербанка: 4276 5214 5015 6173 Татьяне И.

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