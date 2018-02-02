На трассе Ростов-Батайск сгорел «Киа Спортейдж»



Под Ростовом на трассе сгорел «Киа Спортейдж». ЧП произошло около половины седьмого утра 6 февраля на автодороге Ростов-Батайск.



На место происшествия выезжали одна единица техники и четыре спасателя. Автомобиль был охвачен пламенем по всему периметру. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Иномарка успела полностью выгореть.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.



Из-за ЧП утром на въезде в Ростов образовалась небольшая пробка.





