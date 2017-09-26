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На Дону пассажирский микроавтобус врезался в КамАЗ: один погиб, семь пострадали

На Дону пассажирский микроавтобус врезался в КамАЗ: один погиб, семь пострадали

В Ростовской области в ДТП погиб один человек и семь пострадали.

Авария произошла 29 сентября около двух часов ночи в Чертковском районе. На 784-м километре автодороги М-4 «Дон» 23-летний водитель микроавтобуса «Рено Трафик» с пассажирами, по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.
- В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб на месте, ещё семь получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

Микроавтобус «Рено Трафик» осуществлял частные пассажирские перевозки. Сейчас полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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