На Дону пассажирский микроавтобус врезался в КамАЗ: один погиб, семь пострадали





В Ростовской области в ДТП погиб один человек и семь пострадали.



Авария произошла 29 сентября около двух часов ночи в Чертковском районе. На 784-м километре автодороги М-4 «Дон» 23-летний водитель микроавтобуса «Рено Трафик» с пассажирами, по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

- В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб на месте, ещё семь получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.



Микроавтобус «Рено Трафик» осуществлял частные пассажирские перевозки. Сейчас полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшего.