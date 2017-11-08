Мужчин с гранатами задержали вблизи границы в Ростовской области



В городе Донецке вблизи границы с Украиной задержали двух мужчин с боеприпасами.



42-летнего и 23-летнего мужчин правоохранители арестовали в районе посёлка Западный, в черте города Донецка. У подозреваемых изъято порядка десяти единиц боеприпасов. По информации источника Rostov.ru, у задержанных были изъяты гранаты для гранатомёта РПГ-26.

- По предварительным данным, подозреваемые пересекли российско-украинскую границу в обход пункта пропуска, то есть нелегально попали с территории Украины на территорию России, - рассказал источник.



В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу. Их дальнейшую судьбу решит суд.