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Мужчин с гранатами задержали вблизи границы в Ростовской области

Мужчин с гранатами задержали вблизи границы в Ростовской области
В городе Донецке вблизи границы с Украиной задержали двух мужчин с боеприпасами.

42-летнего и 23-летнего мужчин правоохранители арестовали в районе посёлка Западный, в черте города Донецка. У подозреваемых изъято порядка десяти единиц боеприпасов. По информации источника Rostov.ru, у задержанных были изъяты гранаты для гранатомёта РПГ-26.
- По предварительным данным, подозреваемые пересекли российско-украинскую границу в обход пункта пропуска, то есть нелегально попали с территории Украины на территорию России, - рассказал источник.

В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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