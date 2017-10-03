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Координатора штаба Навального в Ростове осудили на 5 суток ареста спустя несколько часов после задержания

Координатора штаба Навального в Ростове осудили на 5 суток ареста спустя несколько часов после задержания
Координатора штаба Навального в Ростове арестовали на 5 суток. Анастасии Дейнека предъявлены обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Днем 5 октября 19-летнюю Анастасию Дейнека задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД Пролетарского района. После нескольких часов пребывания в полиции, девушку доставили в зал суда.

Заседание прошло достаточно быстро. Адвокату Анастасии отказали в трех ходатайствах: о переносе судебного заседания, о нарушении составления протокола и об опросе понятых.

В итоге суд вынес приговор об административном аресте Анастасии Дейнеко на 5 суток.

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