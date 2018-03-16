Две дорогостоящие иномарки сгорели ночью в Ростовской области





В городе Пролетарске в ночь на 19 марта сгорели две дорогостоящие иномарки. Автомобили были припаркованы на улице Подтелковской.



«БМВ Х5» и «Ауди Q5» в момент возгорания стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга. Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров. На место прибыли два пожарных расчета. Им понадобилось менее получаса, чтобы ликвидировать пламя.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.



По словам жителей, оба автомобиля принадлежали местному фермеру. Очевидцы не исключают версию поджога.



