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Две дорогостоящие иномарки сгорели ночью в Ростовской области

Две дорогостоящие иномарки сгорели ночью в Ростовской области

В городе Пролетарске в ночь на 19 марта сгорели две дорогостоящие иномарки. Автомобили были припаркованы на улице Подтелковской.

«БМВ Х5» и «Ауди Q5» в момент возгорания стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга. Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров. На место прибыли два пожарных расчета. Им понадобилось менее получаса, чтобы ликвидировать пламя.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам жителей, оба автомобиля принадлежали местному фермеру. Очевидцы не исключают версию поджога.

Две дорогостоящие иномарки сгорели ночью в Ростовской области

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