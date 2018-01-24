Житель Ростовской области владеет редким искусством балансировки камней





У жителя Каменска-Шахтинского Владимира Максименцева очень редкое хобби. Он занимается искусством балансировки камней. Таких, как Владимир, в мире чуть больше 20 человек. Многие из них, благодаря этой способности, стали обеспеченными людьми.



Развлечение от скуки



О своем таланте 53-летний Владимир узнал, когда ему было уже за 40. Однажды отдыхал семьей на море и заскучал. Нежился на пляже и, чтобы как-то убить скуку, стал делать конструкции из камней. Есть такое детское развлечение: берется большой камень, на него кладется поменьше, затем еще меньше. Завершает сооружение самый маленький камешек.



Но Владимир захотел усложнить себе задачу и поэкспериментировать. Он начал с небольшого голыша, а сверху взгромоздил огромный булыжник. Получившееся сооружение простояло пару минут.



Владимир не сразу понял, что обладает редким даром. Но заметил, что соседи по пляжу, гладя на него, тоже попытались сложить каменные конструкции. У них ничего не получилось. Кто-то даже предположил, что камни Володи чем-то смазаны…



Вернувшись в родной Каменск, Владимир отправился на каменный карьер, расположенный недалеко от дома. Выяснилось, что бесформенные глыбы в его руках также легко выстраивались в пирамиды, как и гладкие камушки. Некоторым конструкциям было отмерено 1-2 минуты жизни, ровно столько, чтобы можно было успеть их сфотографировать, а другие стояли несколько дней. Раскачивались на ветру, опасно вибрировали, но не рассыпались.







Против законов физики



Конструкции Максименцева несколько раз изучали ученые. И сделали вывод: «Это противоречит физическим законам! В данном положении камни не могут держаться. Сооружение должно развалиться!» На вопрос: «Почему же не разваливается?» - разводили руками... Не в силах объяснить этот феномен и автор пирамид.

- Для меня камень, как собеседник, - смеется он. – Я ему мысленно говорю: «Надо стоять!», - и он слушается. Иногда беру в руки булыжник и сразу вижу – не годится. Поднимаю другой – годится, но для моих целей слишком прост. Мне неинтересно сделать обыкновенную, стандартную пирамиду. Я определяю для себя сверхзадачу, как альпинист, который взбирается на вершину по самому сложному склону. Чувствую удовлетворение, только если ставлю камень на острый край или водружаю на маленький булыжник большой. Или вот еще высший пилотаж – пирамида, кажется, вот-вот рухнет, а ты – бац! – с другой стороны камень для равновесия прямо в нужную точку, и все держится…



За количеством материала Владимир не гонится. Надо – использует 12-15 камней. Но чаще всего их в пирамиде 3-4 штуки. Зато как они стоят!







Не один…



Балансировкой камней во всем мире занимаются 20-30 энтузиастов.



Художник Питер Ридель из Торонто сделал из своей способности бизнес и неплохо зарабатывает на этом. У него в активе – несколько тысяч пирамид. Многие – настоящие шедевры, от которых глаз не оторвешь. Живут конструкции недолго, но расторопный канадец фотографирует их, а затем организует выставки в различных галереях. Поразительные башни из камней создает художник Майкл Граб из США, штат Колорадо. Он уверен, что искусство балансировки камней практиковалось многие века и было одним из элементов средневековой магии.

- Для большинства людей подобное сочетание камней является чем-то запредельным, из ряда вот выходящим, - говорит Согьял Ринпоч из Индии, еще один строитель пирамид. – Разум человека просто отказывается верить, что такого рода конструкция может оставаться в равновесии. И тот, кто создает это чудо – настоящий волшебник!



В американском штате Техас ежегодно проходит чемпионат по балансировке камней. Но съезжаются туда не более 20 человек со всей планеты.



Владимир, кстати, ни разу не был на чемпионате. Его уникальный талант пока остается в разряде хобби. Занимается этим Максименцев исключительно на отдыхе, когда уезжает с семьей на море. Другого времени у него не остается.



