Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник

Защитник хоккейного клуба «Ростов» покинул команду. 24-летний Дмитрий Шуленин вышел из состава «кондоров» 9 декабря.Спортсмен ушел из команды по обоюдному согласию. За «Ростов» защитник провел только две игры: против «Тороса» - 28 ноября и «Ижстали» - 30 ноября. Очков команде он принести не смог.Дмитрий Шуленин является воспитанником московской школы хоккея. Он выступал за столичные клубы, а с 2015 года - за команду Нижнего Новгорода «Торпедо». Спустя примерно три года хоккеист ненадолго перешел в красноярский «Сокол».