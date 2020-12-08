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Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник

Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник
Защитник хоккейного клуба «Ростов» покинул команду. 24-летний Дмитрий Шуленин вышел из состава «кондоров» 9 декабря.

Спортсмен ушел из команды по обоюдному согласию. За «Ростов» защитник провел только две игры: против «Тороса» - 28 ноября и «Ижстали» - 30 ноября. Очков команде он принести не смог.

Дмитрий Шуленин является воспитанником московской школы хоккея. Он выступал за столичные клубы, а с 2015 года - за команду Нижнего Новгорода «Торпедо». Спустя примерно три года хоккеист ненадолго перешел в красноярский «Сокол».

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