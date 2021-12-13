Защитник ХК «Ростов» Калинин вошел в топ недели ВХЛ
Александр Калинин признан лучшим защитником недели Высшей хоккейной лиги. Лауреатов 14-й недели сезона-2021/22 назвали в ВХЛ 14 декабря.
23-летний спортсмен из донской команды заработал за неделю два результативных балла. Один из них - в матче против «Металлурга». Калинин забил шайбу в ворота соперников, но «кондоры» не смогли вырваться вперед по очкам и проиграли со счетом 4:2. Показатель полезности игрока составил +4. Это значит, что ростовская команда забила четыре гола, когда защитник ХК находился на льду.
Также в топ вошел вратарь ангарского «Ермака» Иван Куликов (отразил более 97% бросков). Лучшим нападающим стал форвард альметьевского «Нефтяника» Артур Болтанов. Хоккеист оформил хит-трек и набрал сразу три очка за матч. Лучшим новичком признали нападающего «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга Александра Скоренова. Спортсмен набрал три очка за два матча.