Хоккеист «Ростова» Алексей Краснов стал лучшим защитником недели в ВХЛ

Завершено голосование по четырем категориям по итогам недели в Чемпионате ВХЛ. Лучшим нападающим стал Артур Бровкин из «Барса» (Казань), голкипером – Артём Корепанов из «Дизеля» (Пенза), лучшим новичком признан Дмитрий Соколов из «Омских Крыльв». А ростовчанин Алексей Краснов стал первым в номинации «защитник».На прошедшей неделе красно-белые провели четыре игры – сначала было поражение от «Дизеля» (Пенза) в овертайме (3:4), а далее - три победы: над ЦСК ВВС (Самара), 5:3, «Ладой» (Тольятти), 5:3 и «Барсом» (Казань), 2:1.Краснов же за эти матчи забросил две шайбы и заработал показатель полезности «+5». ХК «Ростов» в таблице ВХЛ занимает 8 место из 27.